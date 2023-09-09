Российские военные отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Военные группировки «Восток» отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Военные группировки «Восток» отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Уточняется, что две атаки отразили в районе Новодонецкого и одну в районе Пречистовки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожили буксируемую гаубицу М777 производства США, а также минометные расчеты в районах Угледара, Макаровки и Новомихайловки.

Ранее сообщалось, что российский рядовой Филипп Верещагин отразил атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ и обратил противника в бегство на южнодонецком направлении в Донецкой народной республике.