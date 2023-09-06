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05:31, 6 сентября 2023Бывший СССР

Российский рядовой обратил в бегство отряд диверсантов ВСУ

Чехов: рядовой Верещагин отразил атаку и обратил в бегство диверсантов ВСУ в ДНР

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Российский рядовой Филипп Верещагин отразил атаку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обратил противника в бегство на южнодонецком направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.

«Номер расчета реактивного артиллерийского дивизиона танковой бригады группировки рядовой Филипп Верещагин в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению живой силы и техники ВСУ. Он сумел своевременно отразить атаку противника в ночное время», — уточнил Чехов, добавив, что военнослужащие «Востока» мужественно и героически выполняют приказы.

В результате действий Верещагина трое украинских военнослужащих были ликвидированы, остатки отряда диверсантов бежали.

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    Александра Синицына
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