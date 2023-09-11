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15:25, 11 сентября 2023Среда обитания

В Новой Москве появилась новая дорога

Сергей Собянин открыл новую дорогу между Троицком и Щербинкой

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую автомобильную дорогу в Новой Москве — трасса связывает города Щербинка и Троицк. Об этом сказано в Telegram-канале главы столицы.

Время в пути между двумя населенными пунктами сократилось до 20 минут. Собянин отметил, что открытие трассы ознаменовало формирование единой транспортной связи от Варшавского через Калужское и Киевское до Минского шоссе.

Мэр назвал построенный участок «очень важным объектом» — дорога является еще одним дублером МКАД, ЦКАД и перспективной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. На трассе построен мост через реку Десну, путепровод через пути МЦД-2 и эстакада прямого хода на Симферопольском шоссе в Щербинке.

Длина четырехполосной автодороги составляет 11,4 километра, а с учетом реконструкции прилагающих улиц — 15,3 километра. Трасса начинается у Варшавского шоссе, проходит через деревню Андреевское и Яковлево, где соединяется с дорогой до Калужского шоссе, открытой в 2019 году. Согласно плану властей, дорогой будут пользоваться около 14 тысяч автомобилей ежедневно.

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия нового участка трассы М-12 заявил об «огромных, грандиозных планах» по развитию инфраструктуры страны. Глава государства также отметил, что «глаза боятся, а руки делают». «Руки у нас у всех — золотые», — с гордостью сказал Путин.

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    Мария Грушко
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