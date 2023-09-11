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15:13, 11 сентября 2023Путешествия

Песков назвал любимые места для отдыха в России

Песков сообщил, что любит отдыхать в Сочи и Крыму

Фото: Unsplash

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что больше всего любит отдыхать в России на море. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в частности, он назвал любимые места для отпуска в стране. В их числе оказались Крым, Сочи и другие курортные города Черноморского побережья.

Более того, Песков выразил надежду, что хорошие курорты будут со временем появляться в Приморье, где в эти дни проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).

Ранее сообщалось, что чистое море и климат являются главными преимуществами Крыма перед другими российскими курортами. Об этом заявил глава местного парламента Владимир Константинов.

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    Фариза Бацазова
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