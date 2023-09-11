Песков назвал любимые места для отдыха в России
Песков сообщил, что любит отдыхать в Сочи и Крыму
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что больше всего любит отдыхать в России на море. Об этом пишет РИА Новости.
Так, в частности, он назвал любимые места для отпуска в стране. В их числе оказались Крым, Сочи и другие курортные города Черноморского побережья.
Более того, Песков выразил надежду, что хорошие курорты будут со временем появляться в Приморье, где в эти дни проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).
Ранее сообщалось, что чистое море и климат являются главными преимуществами Крыма перед другими российскими курортами. Об этом заявил глава местного парламента Владимир Константинов.