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15:44, 11 сентября 2023Силовые структуры

Администратора «Кремлевской прачки» оставили в СИЗО

Суд продлил арест администратору Telegram-канала «Кремлевская прачка»

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Тверской суд Москвы продлил до 13 декабря срок ареста администратору Telegram-канала «Кремлевская прачка» экс-полковнику ФСБ Михаилу Полякову, который обвиняется в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Решение принято по ходатайству следователя.

Полякова взяли под стражу 15 июля по делу о вымогательствах у политиков и бизнесменов. Следствие считает, что бывший сотрудник ФСБ, являясь администратором Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief, в период с 2020 по 2023 год получил от компании «Ланит» 40 миллионов рублей за отказ от негативных публикаций, которые могли бы нанести вред ее интересам.

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