Лукашенко рассказал о позиции Турции и Белоруссии по ситуации на Украине

Лукашенко: Минск и Анкара выступают за дипломатию в решении ситуации на Украине

Турция и Белоруссия выступают за дипломатическое решение ситуации на Украине. О позиции Минска и Анкары рассказал белорусский президент Александр Лукашенко, его слова передает БЕЛТА.

«У нас схожие позиции по многим проблемам международных отношений, в том числе и по кризисной ситуации в Украине. Мы не раз об этом говорили. И Турция, и Беларусь выступают с позиций дипломатического разрешения этого конфликта», — сказал лидер республики на встрече с послом Турции Мустафой Озджаном.

Лукашенко добавил, что Турции и Белоруссии удалось многое сделать в рамках углубления отношений между странами. При этом, как он отметил, есть ряд еще не решенных вопросов с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства считает, что в скором времени их удастся решить.

Ранее Лукашенко заявил, что призывал президента Украины Владимира Зеленского остановиться, чтобы не допустить эскалации конфликта. Как он подчеркивал, для этого необходимо предпринять все возможные меры.