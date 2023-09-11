Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:12, 11 сентября 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о позиции Турции и Белоруссии по ситуации на Украине

Лукашенко: Минск и Анкара выступают за дипломатию в решении ситуации на Украине

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Турция и Белоруссия выступают за дипломатическое решение ситуации на Украине. О позиции Минска и Анкары рассказал белорусский президент Александр Лукашенко, его слова передает БЕЛТА.

«У нас схожие позиции по многим проблемам международных отношений, в том числе и по кризисной ситуации в Украине. Мы не раз об этом говорили. И Турция, и Беларусь выступают с позиций дипломатического разрешения этого конфликта», — сказал лидер республики на встрече с послом Турции Мустафой Озджаном.

Лукашенко добавил, что Турции и Белоруссии удалось многое сделать в рамках углубления отношений между странами. При этом, как он отметил, есть ряд еще не решенных вопросов с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства считает, что в скором времени их удастся решить.

Ранее Лукашенко заявил, что призывал президента Украины Владимира Зеленского остановиться, чтобы не допустить эскалации конфликта. Как он подчеркивал, для этого необходимо предпринять все возможные меры.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили перспективы Путина на президентских выборах в 2024 году

    В подмосковной школе у ученицы в руках загорелся смартфон

    Глава ВТБ призвал Центробанк «дать по рукам» спекулянтам

    В Кремле ответили на вопрос о врагах России

    Российским аграриям перестало хватать места для хранения картофеля

    В ЦБ захотели обсудить предложение о лимите на вывод рублей за рубеж

    Лукашенко похвалил Эрдогана

    Фото 45-летней Николь Шерзингер в купальнике высмеяли в сети

    В Кремле заявили о продолжении СВО для прекращения ударов по России

    В Госдуме назвали ущербным заявление украинских военных насчет Крымского моста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости