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08:04, 11 сентября 2023Интернет и СМИ

Парень сменил номер телефона и стал получать необычные сообщения

Фото: Nicolas Lobos / Unsplash

Пользователь с ником AverageTuxedo опубликовал на Reddit скриншот странной переписки, которую с ним начал неизвестный ему контакт. По словам парня, он стал получать необычные сообщения от незнакомца после того, как сменил номер телефона.

На снимке экрана видны четыре сообщения от неизвестного получателя. Каждое из них состоит из четырех строчек, в которых указывается либо время в пути и указания, нужно ли его сократить или уменьшить, либо скорость передвижения. Также все послания сообщают об «опоздании» на 11 минут.

Получив несколько таких сообщений, автор поста попросил неизвестного перестать писать ему. В подписи к изображению парень добавил, что номер отправителя ему незнаком.

В комментариях к посту некоторые предположили, что эти сообщения адресованы предыдущему владельцу телефонного номера. «Возможно, бывший владелец номера был подписан на такие оповещения? Похоже на рассылку от Министерства транспорта», — порассуждал пользователь с ником Fire_Mission. «Может быть, кто-то настолько ленив, что использует случайный номер как приложение для заметок?» — предположил другой комментатор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как получил сообщение о том, что у него «осталось очень мало времени». Он назвал пугающее сообщение спамом, удивив пользователей сети своей реакцией.

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    Мария Большакова
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