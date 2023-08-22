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08:00, 22 августа 2023Интернет и СМИ

Парень получил пугающее сообщение и удивил пользователей сети своей реакцией

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Пользователь Reddit опубликовал скриншот пугающего сообщения, которое он получил с незнакомого номера. Реакция парня на сообщение удивила многих комментаторов.

«У тебя осталось очень мало времени, так что дорожи им», — говорилось в сообщении. «Получил сегодня вот такое спам-сообщение», — прокомментировал его рассказчик.

Многие пользователи портала решили, что отправитель сообщения угрожает автору публикации. «Он принимает угрозы за спам. Настоящая чертова легенда», «Возможно, тебе стоит вызвать полицию», «Это очень странное сообщение», — отреагировали комментаторы. Они также заявили, что на месте парня ответили бы шуткой неизвестному отправителю. Кроме того, некоторые порекомендовали ему попытаться идентифицировать анонима, сделав поиск по номеру телефона в соцсетях.

Позднее молодой человек сообщил в комментариях, что вступил в переписку с незнакомцем, и показал скриншоты ответов. Из них следует, что отправитель послания несколько раз посылал ему сообщения случайного характера, в том числе фотографию открытой бутылки вина. При этом незнакомец не объяснил, зачем писал парню.

Ранее другой пользователь Reddit показал странную находку, обнаруженную им в школьной столовой. Комментаторы поспорили о том, что именно могло быть запечатлено на снимке.

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    Маргарита Щигарева
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