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14:44, 11 сентября 2023Среда обитания

Потоп из вина в Португалии попал на видео

JN: из-за аварии на заводе на улицах португальской Анадии начался потоп из вина

Утром 10 сентября в португальском городе Анадия лопнули два резервуара винного завода Destilaria Levira. Авария привела к разливу вина, которое затопило несколько улиц города, пишет местное издание JN. «Река» из алкоголя попала на видео.

Власти города опасаются, что литры вина попадут в реку Сертима и тогда ситуацию можно будет расценивать как экологическую катастрофу. Впрочем, пока стихийного бедствия, скорее всего, удалось избежать, отметили в правительстве. С улиц города уже убрали разлившийся алкоголь, а рабочие завода очистили пострадавшие городские объекты.

Средства на уборку улиц Анадии выделила компания, на предприятии которой произошла авария. Пока экономический ущерб, нанесенный городу и заводу, не подсчитан, однако серьезные расходы компании из-за аварии беспокоят власти.

В середине августа улицы итальянского города Бардонеккья в провинции Турин из-за оползня в горах затопило грязью. Мощный поток «грязевого цунами» сняли очевидцы.

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    Нина Ташевская
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