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14:02, 11 сентября 2023Россия

Кремль прокомментировал повышение призывного возраста в России

Пресс-секретарь Путина Песков: повышение призывного возраста было обоснованным

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Повышение призывного возраста в России было обоснованным. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, решение об изменении верхней планки призывного возраста было принято Минобороны после консультаций с экспертами, которые подтвердили правильность этого шага.

«В данном случае они (рекомендации о повышении призывного возраста — прим. «Ленты.ру») были признаны обоснованными, поэтому были приняты законы в том виде, в котором они сейчас существуют», — заявил Песков.

4 августа Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, внеся тем самым изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь в ряды ВС России будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Закон вступит в силу также 1 января 2024 года.

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    Марк Леонов
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