В ДНР заявили об активизации ВСУ в направлении Опытного

Пушилин: ВСУ активизировались в направлении Опытного и понесли серьезные потери

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались в направлении населенного пункта Опытное и понесли серьезные потери. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что украинские войска задействовали танки и боевые машины пехоты (БМП). Пушилин добавил, что бои продолжаются. «Противник пытается улучшить там, на том направлении свои позиции. Есть понимание, что дальше будут предпринимать наши подразделения, каких-то серьезных опасений нет», — сказал врио главы региона.

Кроме того, Пушилин рассказал, что на артемовском направлении зафиксирована «оперативная пауза», ВСУ начали перегруппировку и замену передовых штурмовых отрядов. Помимо этого, на марьинском и краснолиманском направлениях существенных изменений нет, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ признали успехи Российской армии в продвижении к Купянску Харьковской области. По словам украинских военных, на этом направлении подразделения российских войск добиваются «небольших тактических успехов».