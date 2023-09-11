Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:31, 11 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об активизации ВСУ в направлении Опытного

Пушилин: ВСУ активизировались в направлении Опытного и понесли серьезные потери

Фото: Alex Babenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались в направлении населенного пункта Опытное и понесли серьезные потери. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что украинские войска задействовали танки и боевые машины пехоты (БМП). Пушилин добавил, что бои продолжаются. «Противник пытается улучшить там, на том направлении свои позиции. Есть понимание, что дальше будут предпринимать наши подразделения, каких-то серьезных опасений нет», — сказал врио главы региона.

Кроме того, Пушилин рассказал, что на артемовском направлении зафиксирована «оперативная пауза», ВСУ начали перегруппировку и замену передовых штурмовых отрядов. Помимо этого, на марьинском и краснолиманском направлениях существенных изменений нет, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ признали успехи Российской армии в продвижении к Купянску Харьковской области. По словам украинских военных, на этом направлении подразделения российских войск добиваются «небольших тактических успехов».

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Маск ответил на обвинения в госизмене за отказ включать Starlink близ Крыма

    Вышел уникальный российский сериал

    Укравшие 16 миллионов рублей из отеля полицейские получили условный срок

    Трое иностранцев пробрались на космодром Байконур и попались

    Происхождение дымки в Москве объяснили

    Большинство украинцев признали ответственность Зеленского за коррупцию в стране

    Российская стилистка назвала главные тренды в одежде на осень

    В МИД России прокомментировали угрозу Зеленского Евросоюзу

    11-летняя девочка устроила вечеринку и разгромила родительскую квартиру в Москве

    Электронные сигареты нарушили работу иммунной системы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости