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15:06, 11 сентября 2023Бывший СССР

Военные ВСУ признали успехи Российской армии под Купянском

Военные ВСУ рассказали о формировании ударного кулака ВС России под Купянском

Фото: РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали успехи Российской армии в продвижении к Купянску в Харьковской области. Об этом военные рассказали изданию The New York Times.

«Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют "ударным кулаком", с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная», — сообщили бойцы ВСУ.

По словам украинских военных, на этом направлении подразделения Вооруженных сил (ВС) России добиваются «небольших тактических успехов». Отмечается, что действия российских сил вынудили Киев летом направить в район ряд наиболее опытных десантно-штурмовых подразделений.

В ВСУ утверждают, что российским силам пока не удалось прорвать украинские позиции. «Тем не менее нет никаких признаков того, что российское давление ослабнет», — говорится в сообщении.

Ранее глава Харьковской гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев сообщил, что ВС России осталось семь километров до города Купянска. «Линия фронта в Харьковской области двигается», – сказал он.

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    Алевтина Запольская
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