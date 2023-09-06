В Харьковской области сообщили о продвижении ВС России к Купянску
Вооруженным силам (ВС) России осталось семь километров до города Купянск. О постепенном продвижении сообщил глава Харьковской гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, передает РИА Новости.
«Линия фронта в Харьковской области двигается», – сказал Ганчев. Он уточнил, что не может назвать срок освобождения Купянска, но добавил, что в планах есть освобождение и самого Харькова.
Ранее российский боец рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно готовят оборонительные позиции на купянском направлении, плотно роют траншеи и минируют основные дороги.
29 августа украинские военные предрекли, что город Купянск может превратиться во второй Артемовск (принятое на Украине дореволюционное название — Бахмут) в случае медленного, упорного наступления Российской армии.