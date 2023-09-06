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18:23, 6 сентября 2023Бывший СССР

В Харьковской области сообщили о продвижении ВС России к Купянску

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВС России осталось семь километров до Купянска

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России осталось семь километров до города Купянск. О постепенном продвижении сообщил глава Харьковской гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Линия фронта в Харьковской области двигается», – сказал Ганчев. Он уточнил, что не может назвать срок освобождения Купянска, но добавил, что в планах есть освобождение и самого Харькова.

Ранее российский боец рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно готовят оборонительные позиции на купянском направлении, плотно роют траншеи и минируют основные дороги.

29 августа украинские военные предрекли, что город Купянск может превратиться во второй Артемовск (принятое на Украине дореволюционное название — Бахмут) в случае медленного, упорного наступления Российской армии.

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    Алевтина Запольская
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