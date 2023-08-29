Бойцы ВСУ: Купянск превратится в Артемовск при упорном наступлении ВС России

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предрекли, что город Купянск в Харьковской области может превратиться во второй Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом сообщает издание The Guardian.

В сообщении говорится, что украинские солдаты на местах «мрачно говорят об опасениях», что оборона города рискует превратиться в «Бахмут 2.0» в случае медленного, упорного наступления Вооруженных сил (ВС) России.

Директор реабилитационного центра для солдат в Харькове рассказал изданию, что солдаты прибывают с «моральным, умственным и физическим истощением». «Но Украине нужны войска, и 90 процентов из них отправляются обратно на поле боя», — подчеркнул он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери украинской армии под Купянском благодаря действиям Российской армии растут и уже сопоставимы со сражением за Артемовск.