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13:24, 11 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев. Почему они могут начать протесты на улицах?

Зеленский пообещал Евросоюзу проблемы с украинцами из-за сокращения помощи

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев. Он заявил об этом в интервью The Economist.

Зеленский считает, что такую реакцию может вызвать сворачивание западной военной помощи Украине. По его словам, украинцы «очень благодарны тем, кто их приютил», но если «Европа загонит этих людей в угол» это станет «нехорошей историей».

Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в европейских странах на то, что их страна будет брошена

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Зеленский выразил мнение, что затягивание конфликта между Украиной и Россией «создаст Западу риски на его собственном заднем дворе».

Зеленский изменил прогнозы относительно украинского контрнаступления

Зеленский уверен, что в боевых действиях еще может произойти большой прорыв. При этом он заявил, что если бы последовал советам Запада ввести в бой сразу крупные силы, то Украина потеряла бы тысячи человек. Украинский лидер призвал помнить, что победа не может прийти «завтра или послезавтра».

Если мы подтолкнем их с юга, они побегут

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Также Зеленский признал, что сохранять текущий объем военной помощи в преддверии выборов на Западе и особенно в США будет сложно, «особенно в отсутствие значительного прогресса на фронте». При этом он не верит, что если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США, то окажет дипломатическую помощь России для урегулирования конфликта на условиях Москвы.

Зеленский считает, что затягивание конфликта не в интересах Украины

По его словам, в таком случае страна потеряет еще больше людей, как на передовой, так и из-за эмиграции. Кроме того, ей придется выстроить «полностью мобилизационную экономику» и правительству придется донести эту перспективу до своих граждан. Зеленский готов к таким решениям, но только в случае если ослабление западной поддержки станет тенденцией.

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При этом Зеленский в очередной раз подчеркнул, что не планирует вести никаких переговоров пока российские войска находятся на территории Украины, а Россию возглавляет Владимир Путин.

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