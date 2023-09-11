На Украине сообщили о пресечении выезда уклонистов за рубеж морем

«Страна»: в Одессе задержали чиновников морпорта за помощь в выезде уклонистам

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух чиновников Измаильского морского порта за помощь с выездом уклонистов за рубеж морем, получив «билет моряка». Об этом сообщила спецслужба в своем Telegram-канале.

Кроме сотрудников Измаильского морпорта задержан и чиновник Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и речного водного транспорта. Спецслужба утверждает, что задержанные за сумму от 700 до 1,2 тысячи долларов помогали уклонистам пройти комиссию и выехать с Украины как моряки торговых кораблей.

Издание «Страна» в своем Telegram-канале пишет, что задержаны замдиректора морпорта Александр Ломов и чиновник Дунайского межрегионального управления «МорАда» Виталий Синигура. Их задержали с поличным во время получения взятки.

Ранее полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер прокомментировал жалобы президента Украины Владимира Зеленского на уклонистов. По его словам, для Украины это очень плохой признак.