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18:00, 11 сентября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о пресечении выезда уклонистов за рубеж морем

«Страна»: в Одессе задержали чиновников морпорта за помощь в выезде уклонистам

Кадр: видео Служба безпеки України

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух чиновников Измаильского морского порта за помощь с выездом уклонистов за рубеж морем, получив «билет моряка». Об этом сообщила спецслужба в своем Telegram-канале.

Кроме сотрудников Измаильского морпорта задержан и чиновник Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и речного водного транспорта. Спецслужба утверждает, что задержанные за сумму от 700 до 1,2 тысячи долларов помогали уклонистам пройти комиссию и выехать с Украины как моряки торговых кораблей.

Издание «Страна» в своем Telegram-канале пишет, что задержаны замдиректора морпорта Александр Ломов и чиновник Дунайского межрегионального управления «МорАда» Виталий Синигура. Их задержали с поличным во время получения взятки.

Ранее полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер прокомментировал жалобы президента Украины Владимира Зеленского на уклонистов. По его словам, для Украины это очень плохой признак.

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    Александр Слабиев
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