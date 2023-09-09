Жалобы на украинских уклонистов стали тревожным знаком. О чем говорит новый сигнал бедствия от Зеленского?

Полковник Рихтер: жалобы Зеленского на уклонистов являются тревожным сигналом

Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на уклонистов от мобилизации в стране стали тревожным знаком. Об этом рассказал полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер немецкому изданию Die Welt.

«Конечно, это тревожный сигнал, но, я думаю, эксперты уже давно знали об этом. Это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти» Вольфганг Рихтер Полковник бундесвера в отставке

По словам военного эксперта, ситуация с уклонистами является неким сигналом бедствия, который подает Зеленский, так как она свидетельствует о недостоверности образа Украины, якобы объединенной патриотизмом.

Публичное признание проблем с мобилизацией на Украине может быть попыткой Киева оказать давление на Запад. Однако прежде всего это говорит о наличии проблем с личным составом, считает Рихтер. Внушительное число молодых людей, покинувших страну, чтобы уклониться от призыва в армию, по мнению эксперта, «имеет значение».

Мобилизация на Украине превратилась в «могилизацию»

Провал мобилизации на Украине может свидетельствовать не только об отсутствия должного уровня патриотизма среди граждан, но и о высоких потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По подсчетам экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, украинская армия лишилась 400 тысяч человек — это больше, чем потеряли американские войска за всю историю Второй мировой войны.

«Украина потеряла в бою больше солдат, чем Соединенные Штаты за всю Вторую мировую войну. Остановитесь на минуту и подумайте об этом. Американцы не имеют ни малейшего понятия, каково это» Дуглас Макгрегор Экс-советник Пентагона

По словам Макгрегора, киевские власти стремятся скрыть реальные потери. При этом они готовы биться до последнего бойца — пока Запад посылает на Украину оружие, они будут находить руки, которые его удержат.

В связи с этим неслучайно украинские граждане начали называть мобилизацию в стране «могилизацией», о чем рассказал постпред России в ООН Василий Небензя. Из этого он сделал вывод, что большинство жителей республики осознали, что настоящая угроза для них исходит от «преступной политики» киевских властей.

В начале сентября Зеленский назначил нового министра обороны Украины после увольнения с должности Алексея Резникова. Им стал Рустем Умеров, который незамедлительно анонсировал проверки всех направлений работы в министерстве, в частности для недопущения взяточничества и помощи в уклонении от мобилизации. В Донецкой народной республике (ДНР) предрекли, что новый политический курс Умерова будет направлен на уничтожение украинцев.

Союзники думают о своих выгодах в ситуации с украинскими уклонистами

По словам постпреда РФ в ООН Небензи, Европа услышала призыв Зеленского о помощи в выдаче украинских уклонистов на родину и не воспротивилась, хотя это и противоречит принципам ЕС.

«Появилась информация о том, что выдавать Киеву мужчин призывного возраста готов Евросоюз, в очередной раз наплевав тем самым на свои принципы и ценности» Василий Небензя Постпред России в ООН

Однако один из главных союзников и страна-сосед Украины Польша нашла определенную экономическую выгоду в переезде уклонистов на ее территорию. Прибывшие иностранцы стали важным звеном экономики страны, так как они заменили переехавших в другие страны Европы поляков.

Бежавшие от мобилизации украинцы могут себя обеспечить и платить налоги. Кроме того, Евросоюз выделил на содержание беженцев около 200 миллионов евро. Возможно, польские власти поставили собственные интересы выше украинского кризиса и тех целей, которые он должен был решить.

Тем не менее, на Западе отказываются признавать провал контрнаступления ВСУ. Вера самих украинцев в победу своей армии из-за постоянных неудач тает.