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02:45, 9 сентября 2023Мир

Потери Украины сравнили с числом жертв США во Второй мировой войне

Полковник Макгрегор: потери Украины превысили потери США во Второй мировой войне
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Stringer / Reuters

Потери Украины превысили число жертв США во Второй мировой войне. Об этом рассказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с Die Weltwoche.

«Мне на мобильный телефон звонят люди из украинских больниц и говорят, насколько отчаянная там ситуация. Я попытался объединить эти данные с информацией о мобилизованных и провести оценку, основываясь на количестве свежевыкопанных могил, некрологах. В результате несколько недель назад я пришел к выводу, что они должны были потерять 400 тысяч человек — это много для убитых в бою», — объяснил полковник армии США в отставке.

Он добавил, что раз украинцы потеряли больше людей, чем США за всю Вторую мировую войну, то «американцы не имеют ни малейшего понятия, каково это».

По словам Макгрегора, киевские власти стремятся скрыть реальные потери. При этом они готовы биться до последнего бойца — пока Запад посылает на Украину оружие, они будут находить руки, которые его удержат. В то же время президент России Владимир Путин, по мнению экс-советника Пентагона, сдерживает потенциал ВС РФ для недопущения большого числа жертв.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя рассказал, что граждане Украины называют провальную мобилизацию «могилизацией» и стремятся всячески избежать призыва в армию. «Появилась информация, что выдавать Киеву мужчин призывного возраста готов Евросоюз, в очередной раз наплевав тем самым на свои принципы и ценности», — добавил дипломат.

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    Александра Синицына
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