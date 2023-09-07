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12:05, 7 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР назвали политический курс нового министра обороны Украины

Гагин: курс министра обороны Умерова будет направлен на уничтожение украинцев
СюжетМинобороны:
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Политический курс нового главы Минобороны Украины Рустема Умерова будет направлен на уничтожение украинцев. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, его цитирует РИА Новости.

«Не трудно догадаться, что курс Умерова будет тем же самым — на могилизацию украинского народа, Вооруженных сил Украины. (…) С приходом Умерова на должность придется, скорее всего, опасаться пробуждения так называемых спящих ячеек радикальных исламистских организаций в Крыму и Севастополе», — считает он.

Гагин отметил, что с назначением Умерова на должность министра обороны почти ничего не изменилось. По мнению советника врио главы ДНР, нового главу ведомства ничего не связывает ни с Крымом, ни с Украиной, кроме его крымскотатарского этноса.

Ранее Умеров анонсировал проверки всех направлений работы в Минобороны Украины. Он рассказал, что будет бороться с коррупцией, а коррупционеров приравняют к террористам. Украинский парламент поддержал назначение Умерова на должность 6 сентября.

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    Кристина Есикова
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