Новый министр обороны Украины анонсировал проверки в ведомстве

Новый министр обороны Украины анонсировал аудит подведомственных направлений

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал проверки всех направлений работы военного ведомства. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По словам министра, одним из первых его шагов в должности будет «аудит всех направлений, которые есть у министерства обороны». Он также пообещал, что на новом посту будет бороться с коррупцией, а коррупционеры будут приравнены к террористам.

5 сентября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Умерова на пост нового главы Минобороны республики вместо отправленного в отставку Алексея Резникова, 6 сентября украинский парламент поддержал назначение Умерова на должность.