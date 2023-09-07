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10:19, 7 сентября 2023Бывший СССР

Новый министр обороны Украины анонсировал проверки в ведомстве

Новый министр обороны Украины анонсировал аудит подведомственных направлений

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал проверки всех направлений работы военного ведомства. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По словам министра, одним из первых его шагов в должности будет «аудит всех направлений, которые есть у министерства обороны». Он также пообещал, что на новом посту будет бороться с коррупцией, а коррупционеры будут приравнены к террористам.

5 сентября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Умерова на пост нового главы Минобороны республики вместо отправленного в отставку Алексея Резникова, 6 сентября украинский парламент поддержал назначение Умерова на должность.

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    Георгий Нестеров
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