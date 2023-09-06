Российская армия впервые уничтожила танк Challenger 2 в зоне СВО. Где его слабое место и сколько машин осталось у Киева?

Глава Минобороны Британии Шаппс признал уничтожение Challenger 2 в зоне СВО

Российские войска впервые уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) танк Challenger 2 Вооруженных сил Украины (ВСУ), который Лондон поставил Киеву. Эта машина стала первым Challenger 2, который уничтожили огнем противника.

Во вторник в сети появился ролик, который демонстрировал уничтоженную бронетехнику ВСУ в районе села Работино на запорожском направлении. В кадр попал танк Т-64БВ, бронеавтомобили и горящий Challenger 2. Позже появились снимки с выгоревшим остовом танка, а о его уничтожении написало издание The Guardian.

Telegram-канал «Фронтовая птичка» писал, что машину британского производства уничтожили огнем из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Challenger 2 состоят на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Позже глава Минобороны Британии Грант Шаппс подтвердил уничтожение танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции (СВО).

Сколько Challenger 2 передали Киеву?

В январе стало известно, что Великобритания передаст Киеву Challenger 2. В коммюнике, опубликованном на сайте британского правительства, отметили, что Киев получит 14 машин. Это последовало за обещанием премьер-министра Риши Сунака украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную поддержку.

В марте посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Лондон принял решение поставить Киеву 28 танков Challenger 2. В том же месяце в Минобороны Соединенного Королевства сообщили, что танкисты ВСУ завершили курс обучения по управлению британскими танками. Тренировки длились несколько недель.

28 Challenger 2 получила Украина от Великобритании

В мае экс-глава Минобороны Британии Бен Уолес подтвердил, что все обещанные Challenger 2 прибыли на Украину. Летом в сети стали появляться фотографии и ролики, демонстрирующие эти танки в зоне проведения СВО. Машины на снимках были оснащены решетчатыми экранами и конструкциями, защищающими крышу башни машину от дронов-камикадзе.

На что способен Challenger 2?

Производство Challenger 2 стартовало в 1993 году, а через пять лет танк приняли на вооружение. В отличие от большинства современных танков с гладкоствольной пушкой, Challenger 2 оснащен нарезным орудием калибра 120 миллиметров. Считается, что пушка отличается высокой точностью, но ее снаряды несовместимы с боеприпасами других танков НАТО с орудиями аналогичного калибра.

Кроме того, в машине используется раздельное картузное заряжание, которое снижает скорострельность. Боекомплект хранят в бронированных контейнерах, окруженных рубашкой со специальной жидкостью, призванной снизить вероятность возгорания и детонации боеприпасов. По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковника запаса Андрея Кошкина, Challenger 2 — это непростой танк.

Challenger 2 — это тяжелый танк и устаревшая модель. Он непростой даже по оценке британских экспертов Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник запаса

Защищенность Challenger 2, который остается самым тяжелым танком НАТО, обеспечивает многослойная комбинированная броня «Дорчестер». Дополнительно танк может нести блоки динамической защиты и решетчатые экраны.

Первый Challenger 2 потеряли в Ираке в 2003 году. Экипаж одного из британских танков заметил бункер, который был поражен вторым выстрелом, но позже выяснилось, что снаряд попал не в укрепление противника, а в люк другого Challenger 2. В то же время в нескольких эпизодах танк выдерживал обстрелы из ручных противотанковых гранатометов.

Какие слабые места есть у Challenger 2?

Директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов предположил, что Challenger 2 особенно уязвимы перед российскими минными полями, которые способны полностью уничтожить машину воздействием на ее днище. Также машины могут поразить российские ПТРК и FPV-дроны.

Кроме того, FPV-дроны также успешно работают по западным танкам, учитывая, что сверху ни один из западных танков не имеет защиты ни динамической, ни уж тем более от FPV-дронов. Уязвимость этой техники очень велика Юрий Кнутов директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке

Также считается, что танк без автомата заряжания отстает от российских по скорострельности. Кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов отметил, что первые выстрелы заряжающий делает с высоким темпом, но позже скорострельность снижается.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Суконкин отметил, что отличие снарядов Challenger 2 от снарядов других танков НАТО и машин советского производства станет головной болью для снабжения ВСУ.