Военный эксперт предрек Киеву головную боль с британскими танками

Аналитик Суконкин: Украине потребуются особые снаряды для британских танков Challenger 2

Британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard требуют совсем других снарядов, нежели те, к которым привык Киев. Обещанные Западом поставки создадут Украине множество дополнительных проблем, заявил военный эксперт и аналитик Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

«Основное орудие [Challenger 2] — 120-мм нарезная пушка, но снаряды для нее нельзя применить для орудия германской фирмы Rheinmetall. То есть если Киев получит немецкие "Леопарды", то украинские танкисты получат головную боль по снабжению», — предрек он, добавив, что танки Т-64, Т-72, Т-80 в то же самое время стреляют почти одним снарядом.

Кроме того, эксперт объяснил, что танки Challenger 2 по бронезащите ничем не уступают российским и отечественные противотанковые ракетные комплексы вполне могут дать им отпор.

14 января сообщалось, что премьер Великобритании Риши Сунак намерен отправить Украине танковый эскадрон. Так, четыре танка Challenger 2 будут немедленно отправлены в Восточную Европу. За ними последуют еще восемь бронемашин. Примечательно, что до этого Запад отказывал Киеву в просьбе снабдить украинскую армию танками.

На этом фоне стало известно, что правительство ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем также может разрешить отправку Украине тяжелых танков Leopard.