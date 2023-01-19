Стало известно об отставании западных танков от российских по скорострельности

Эксперт Суворов: по скорострельности Challenger 2 и Leopard 2 отстают от российских танков

По скорострельности западные танки Challenger 2 и Leopard 2 отстают от российских. Об этом ТАСС рассказал кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов.

Как стало известно агентству, скорострельность западных Challenger 2 и Leopard 2 ниже, чем у российских танков, поскольку у первых нет автомата заряжания.

Эксперт отметил, что в случае с западными машинами члену экипажа необходимо перед каждым выстрелом самостоятельно вставлять в казенную часть орудия и досылать в канал ствола снаряд и гильзу. «Первые три выстрела он еще делает с нормальным темпом, а потом... Работу заряжающего можно сравнивать с работой автомата заряжания, как бегуна по лестнице — с лифтом», — сказал Суворов.

Специалист рассказал о большой массе Challenger 2, что приводит к ее недостаточной мобильности. «Подвижность — поскольку масса большая — ниже. Это же ограничение: не по всем мостам проедет, где-то застрянет», — сказал Суворов.

По словам специалиста, у Leopard 2 нет динамической защиты. «Любой гранатомет, любой ПТУР (противотанковая управляемая ракета — прим. «Ленты.ру») с ним справляется», — сообщил Суворов.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заметил, что западные танки Leopard 2 и Challenger 2, которые страны НАТО могут передать Вооруженным силам Украины, гораздо сложнее советских.

