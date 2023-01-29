Полковник запаса назвал сроки подготовки бойцов ВСУ для танков Challenger 2

Полковник запаса Кошкин предположил, что в составе экипажей Challenger 2 окажутся наемники

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин предположил, что в составе экипажей поставляемых Британией Украине танков Challenger 2 окажутся наемники, а не танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» он назвал сроки подготовки украинских военнослужащих для Challenger 2.

Ранее стало известно, что Великобритания начала подготовку танкистов ВСУ для освоения Challenger 2. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Challenger 2 — это тяжелый танк и устаревшая модель. Он непростой даже по оценке британских экспертов Андрей Кошкин полковник запаса

«Ускоренные курсы подготовки специалистов для вооруженных сил, как правило, самые минимальные — это две недели. А, например, подготовка экипажа танков в Соединенных Штатах — это шесть месяцев. Приблизительно такие программы и у англичан. Конечно, их могут сокращать. Но дело в том, что там торопятся с поставками. Поэтому мне кажется, что в составах экипажей окажутся наемники», — сообщил Кошкин.

Всего в Великобритании числятся 227 танков Challenger 2. Однако, по данным The Sun, к бою готовы около 60. Из них 14 планируют поставить Украине.

Ранее инструктор ВСУ признал, что западная техника гораздо сложнее советской, и сравнил пересадку на современный танк с разницей вождения машины 1950-х и спорткара Porsche.

