Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:13, 29 января 2023Наука и техника

Полковник запаса назвал сроки подготовки бойцов ВСУ для танков Challenger 2

Полковник запаса Кошкин предположил, что в составе экипажей Challenger 2 окажутся наемники

Фото: Tony Nicoletti / Reuters

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин предположил, что в составе экипажей поставляемых Британией Украине танков Challenger 2 окажутся наемники, а не танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» он назвал сроки подготовки украинских военнослужащих для Challenger 2.

Ранее стало известно, что Великобритания начала подготовку танкистов ВСУ для освоения Challenger 2. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Challenger 2 — это тяжелый танк и устаревшая модель. Он непростой даже по оценке британских экспертов

Андрей Кошкинполковник запаса

«Ускоренные курсы подготовки специалистов для вооруженных сил, как правило, самые минимальные — это две недели. А, например, подготовка экипажа танков в Соединенных Штатах — это шесть месяцев. Приблизительно такие программы и у англичан. Конечно, их могут сокращать. Но дело в том, что там торопятся с поставками. Поэтому мне кажется, что в составах экипажей окажутся наемники», — сообщил Кошкин.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение. Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение.Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
20 января 2023

Всего в Великобритании числятся 227 танков Challenger 2. Однако, по данным The Sun, к бою готовы около 60. Из них 14 планируют поставить Украине.

Ранее инструктор ВСУ признал, что западная техника гораздо сложнее советской, и сравнил пересадку на современный танк с разницей вождения машины 1950-х и спорткара Porsche.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские войска взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожье
52-летняя блогерша примерила кожаный корсет и разозлила фанатов
Число погибших из-за удара ВСУ из HIMARS по мосту в Запорожье возросло до пяти
Завод БПЛА в Иране атаковали квадрокоптеры с бомбами
В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах
Пригожин сообщил об обнаружении в Артемовске тел иностранных наемников
Россиянам дали советы по оптимизации бюджета
Готовившую еду полицейским повариху обокрали на 200 тысяч рублей в столовой МВД
Тренер Бивола оценил победу Бетербиева над Ярдом
Полковник запаса назвал сроки подготовки бойцов ВСУ для танков Challenger 2
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.