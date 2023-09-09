Раскрыта реакция украинцев на провал ВСУ

Berliner Morgenpost: украинцы теряют веру в победу ВСУ и боятся приближения зимы

После некоторого оптимизма последних месяцев вера украинского населения в победу Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала таять, сменившись «тревожным реализмом». Реакцию граждан на провал армии своей страны раскрыл обозреватель немецкой газеты Berliner Morgenpost Ян Йесен.

«Большое опасение, которое неоднократно высказывалось в дискуссиях, заключается в том, что, если не будет стабильных и явно видимых военных успехов, поддержка со стороны западных партнеров ослабнет. Вера в быструю победу тает», — говорится в статье.

Как пишет Йесен, кроме отсутствия продвижения ВСУ на фронте на моральных дух украинцев влияет приближение зимы. Граждане боятся, что из-за российских ударов им снова придется сидеть в темноте и холоде. Кроме того, украинское общество не понимает «нерешительность» некоторых западных стран в поставке вооружений, запрошенных Киевом, добавил автор.

Источник в Белом доме заявлял журналу Economist, что контрнаступление ВСУ может завершиться через шесть-семь недель. Отмечается, что в американской администрации ведутся споры об успехах украинских военных. Часть должностных лиц считает, что понесшие тяжелые потери ВСУ не смогут далеко продвинуться.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе своего визита в Киев, что США увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ.