В Белом доме назвали предполагаемые сроки завершения наступления ВСУ

Economist: Белый дом обозначил тайминг для наступления ВСУ в шесть-семь недель

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может завершиться через шесть-семь недель. Предполагаемые сроки окончания украинского наступления назвал источник в Белом доме, передает журнал Economist.

«Один чиновник из администрации [президента США Джо] Байдена заявил, что у Украины около шесть-семь недель боев перед тем, как ее наступление завершится», — сказано в публикации.

Отмечается, что в американской администрации ведутся споры об успехах украинских военных. Часть должностных лиц считает, что понесшие тяжелые потери ВСУ не смогут далеко продвинуться.

По словам аналитика разведуправления Минобороны США (DIA) Трента Мола, вероятность прорыва украинскими военными российской обороны к концу года равна 40-50 процентам. Он обратил внимание, что из-за истощения запасов оружия и ухудшающейся погоды сделать это будет крайне сложно.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе своего визита в Киев, что США увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ. «Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности», — сообщил Блинкен.

При этом многие западные СМИ критиковали ход контрнаступления ВСУ, отмечая несоответствие объема поставок вооружений темпам продвижения.