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14:35, 11 сентября 2023Среда обитания

Cтала известна судьба квартир Артемия Лебедева в центре Киева

ФГИ Украины: жилье Артемия Лебедева в центре Киева продадут или сдадут в аренду

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Две квартиры блогера и дизайнера Артемия Лебедева в центре Киева украинские власти собираются продать или сдать в аренду. О судьбе недвижимости стало известно из сообщения Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

В ведомстве заявили, что получили от кабмина имущественные активы Лебедева. Далее ФГИУ зарегистрирует право собственности на квартиры, а потом — приватизирует их или передаст в аренду. Средства от реализации недвижимости, по данным ведомства, пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Речь идет о квартире площадью 138,5 квадратного метра на Ярославском Валу и квартире площадью 193,2 квадратного метра на улице Саксаганского. Жилье принадлежало самому Лебедеву, а также совладельцу его студии дизайна — программисту Константину Моршневу.

Дизайнер находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ранее две его находящиеся в центре украинской столицы квартиры изъяли по решению Высшего антикоррупционного суда республики.

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    Нина Ташевская
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