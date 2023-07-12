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11:27, 12 июля 2023Среда обитания

Артемий Лебедев отреагировал на конфискацию квартиры в Киеве

Дизайнер Артемий Лебедев пожалел об изъятии квартиры в Киеве

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что жалеет об изъятии недвижимости в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Жалко киевскую квартирку. Буду скучать по ней», — сообщил Лебедев. К сообщению он приложил фотографии внутреннего устройства жилья.

Дизайнер находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ранее две его находящиеся в центре украинской столицы квартиры площадью 138 и 193 квадратных метра изъяли по решению Высшего антикоррупционного суда республики.

На конфискацию квартир Лебедева отреагировали в Совете Федерации. Крымский сенатор Ольга Ковитиди назвала произошедшее «правовой вакханалией» и «проявлением русофобии». В свою очередь, адвокат Павел Волошин предложил блогеру обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы вернуть недвижимость.

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    Мария Черкасова
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