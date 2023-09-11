Обиженным мужчинам дали совет о реакции на смех женщины во время секса

Секс-коуч Зейн назвал неэтичным смеяться над неловкостью партнера в постели

Смех в ответ на оплошность или неловкость партнера в интимной близости является грубой и неэтичной реакцией, заявил коуч по вопросам секса и отношений Закари Зейн. Об этом пишет издание Men’s Health.

К Зейну за советом обратился читатель, которого задела реакция женщины на его неловкость. Ее рассмешило, что он не знал, куда деть руки во время секса в позе наездницы. Сначала он пытался держать ее за бедра, но потом почувствовал, что мешает ей, и поэтому просто положил их на кровать. Теперь мужчина хочет узнать, что ему делать с руками, когда женщина находится в позиции сверху.

По мнению эксперта, женщина должна была не смеяться над партнером, а подсказать или показать, что ему делать, чтобы ей было приятно. Такая реакция была бы и добрее, и куда продуктивнее.

Зейн посоветовал мужчине в позиции «женщина сверху» класть руки на бедра или ягодицы партнерши и слегка сжимать их, чтобы не мешать ей контролировать скорость, ритм и глубину проникновения. Альтернативными решениями могут стать стимуляция клитора или сжимание груди и сосков. Если совершать лишние движения руками не хочется, можно просто схватиться за изголовье кровати или за простыню.

Кроме того, как отметил Зейн, можно обхватить руками спину партнерши и притянуть ее к себе. «В такой позиции она все еще будет сидеть на вас верхом, но ее тело будет расположено параллельно вашему, а не перпендикулярно. Так вы сможете целовать ее и входить еще глубже», — объяснил коуч.

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