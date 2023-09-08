Сексолог перечислила три вида женского оргазма

Сексолог Трейси Кокс рассказала, что женщины способны испытывать три вида оргазма — «волна», «вулкан» и «лавина». Различия между ними и способы их достижения она перечислила изданию Daily Mail.

По словам Кокс, типы женского оргазма обнаружил чешский ученый Джеймс Пфаус, он же установил, что подавляющее большинство женщин могут испытывать только одну из разновидностей удовольствия. Однако сексолог уверена, что необязательно мириться с этим и можно научиться достигать кульминации разными способами.

Для того чтобы получить волнообразный оргазм, Кокс посоветовала сосредоточиться на ритмичных и повторяющихся движениях во время секса. Она уточнила, что чаще всего женщины испытывают именно этот вид удовольствия, который ощущается как серия последовательных или волнообразных сокращений. При этом сексолог предупредила, что, если сменить технику за несколько минут или секунд до финиша, существует большая вероятность, что оргазма не будет, а возбуждение пройдет.

Второй тип оргазма — «лавина», и его испытывают 17 процентов женщин, продолжила Кокс. По ее словам, эта разновидность оргазма ощущается как нарастающее напряжение в теле, которое снижается в момент кульминации. Чтобы испытать его, сексолог посоветовала сменить привычный стиль стимуляции клитора — изменить интенсивность или попробовать воздействовать на часть, которая находится внутри.

Наиболее взрывным типом сексуального удовольствия Кокс назвала «вулкан», его испытывают лишь 11 процентов женщин. «Все начинается с напряжения в нижнем отделе тазового дна, которое внезапно нарастает и ослабевает в момент оргазма», — описала ощущение сексолог. Она отметила, что сложно дать универсальный совет, как испытать подобное переживание, поскольку для каждой женщины это уникальный процесс. «Все зависит от того, где в клиторе сосредоточено большинство нервных окончаний. У кого-то их больше в верней части, у других — в нижней, у третьих — слева или справа», — заключила Кокс.

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