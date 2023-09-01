Названы неочевидные признаки измены

Сексолог Кокс: перепады настроения и ревность сигнализируют о романе на стороне

Чаще всего о романе на стороне сигнализируют новые привычки и увлечения партнера, перепады настроения, а также приступы ревности. Эти и другие неочевидные признаки измены перечислила сексолог Трейси Кокс в колонке для Daily Mail.

Эксперт по отношениям подчеркнула, что доверие между партнерами является фундаментом счастливых отношений. Однако, по ее мнению, стоит задуматься, если тревожных сигналов становится много. Первым предупреждающим признаком Кокс назвала внезапно появившийся энтузиазм в постели, желание попробовать что-то новое и в целом приподнятое настроение. «Помните, каково это — влюбляться? Мир внезапно становится чудесным. Вещи, которые раньше вызывали споры, теперь не имеют значения», — объяснила причины таких перемен сексолог.

Однако отношения на стороне дают не только эйфорию, продолжила Кокс, но и периоды подавленности. Смена настроения, по ее словам, объясняется угрызениями совести, задумчивостью и мыслями о вероятном будущем. «Если роман — это нечто большее, чем просто интрижка, партнер будут избегать обсуждения совместных планов», — говорит Кокс.

Еще одна распространенная и зачастую успешная стратегия изменников, о которой рассказала сексолог, — это обвинения партнера в неверности. По мнению Кокс, ревность помогает отвести от себя подозрения и показать заинтересованность в отношениях. Она добавила, что неверного партнера выдают появившиеся новые привычки, увлечения, друзья, обновление гардероба и стремление лучше выглядеть.

Специалистка подчеркнула, что перемены в поведении партнера могут быть незначительными и сами по себе не доказывать обман, однако внимания заслуживает растущая тревога из-за отсутствия доверия. «Большинство людей, серьезно подозревающих своего партнера в измене, оказываются правы. Если вы не можете определить причину беспокойства, но точно знаете, что что-то не так, спросите об этом прямо», — посоветовала сексолог.

Ранее Кокс перечислила возможные причины отсутствия отношений. По ее словам, неисправимой помехой к личному счастью может быть тип привязанности, особенности личности и социально-экономические условия.