Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:06, 23 августа 2023Забота о себе

Сексолог перечислила неисправимые причины отсутствия отношений

Сексолог Кокс: тип привязанности и интровертность могут мешать строить отношения

Фото: Brannon Naito / Unsplash

На некоторые причины отсутствия в жизни отношений человек повлиять не может или почти не может, предупредила сексолог Трейси Кокс. Неисправимые или трудноисправимые причины отсутствия партнера она перечислила в колонке для Daily Mail.

По ее словам, неисправимой помехой может стать тип привязанности, вырабатывающийся у человека в детстве в отношениях с родителями. Если тип привязанности не надежный, а тревожный или избегающий, найти партнера может быть сложно. «Тип привязанности изменить нельзя, но можно изменить влияние его на отношения, аккуратно выбирая партнеров. Союз с надежным человеком поможет смягчить негативный эффект других типов», — написала она.

Кроме того, исправить нельзя экстравертность и интровертность — последняя может мешать строить отношения. «Интроверты любят быть сами с собой, не радуются обществу людей и стесняются делать первый шаг», — говорит Кокс.

Материалы по теме:
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа. Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа.Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
22 января 2023
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность: Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность:Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
5 февраля 2023

Также, добавила Кокс, трудно изменить свое происхождение и заработок. «Живя в крошечной деревне и заботясь о стареющих родителях, вы и так можете мало на что рассчитывать в плане свиданий, плюс вам некогда на них ходить. А если с трудом оплачивать квартиру и еду, отношения становятся еще более стрессовыми», — пишет сексолог.

Наконец, продолжила она, мешать может несоответствие человека стереотипам, несмотря на то что общество становится все более инклюзивным и принимающим.

Наше понимание привлекательности не сильно изменилось. Если вы выглядите странновато на вкус большинства, слишком высоки, низкорослы, худее или толще идеала, партнера может быть найти труднее. Болезни и инвалидность — еще один фактор, усложняющий этот процесс

Трейси Кокссексолог

Ранее Кокс назвала стадии исчезновения сексуальных отношений из семейной жизни. По ее словам, на первой стадии секс перестает вызывать энтузиазм, а его частота снижается.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Владимир Рогов заявил о гибели Пригожина в авиакатастрофе

    Актер из «Секса в большом городе» рассказал о съемках эротических сцен

    Зеленский обсудил с США усиление обороноспособности Украины

    Наталья Бондарчук назвала самые важные в своей жизни московские места

    Зеленский заявил о стремлении ВСУ развить контрнаступление

    Зеленский отказался менять территории на членство Украины в НАТО

    СК РФ возбудил уголовное дело из-за крушения бизнес-джета Пригожина под Тверью

    Комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета в Тверской области

    Путин отметил удостоенный госнаграды танковый экипаж

    Путин высказался о значении победы в Курской битве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости