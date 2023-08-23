Сексолог перечислила неисправимые причины отсутствия отношений

Сексолог Кокс: тип привязанности и интровертность могут мешать строить отношения

На некоторые причины отсутствия в жизни отношений человек повлиять не может или почти не может, предупредила сексолог Трейси Кокс. Неисправимые или трудноисправимые причины отсутствия партнера она перечислила в колонке для Daily Mail.

По ее словам, неисправимой помехой может стать тип привязанности, вырабатывающийся у человека в детстве в отношениях с родителями. Если тип привязанности не надежный, а тревожный или избегающий, найти партнера может быть сложно. «Тип привязанности изменить нельзя, но можно изменить влияние его на отношения, аккуратно выбирая партнеров. Союз с надежным человеком поможет смягчить негативный эффект других типов», — написала она.

Кроме того, исправить нельзя экстравертность и интровертность — последняя может мешать строить отношения. «Интроверты любят быть сами с собой, не радуются обществу людей и стесняются делать первый шаг», — говорит Кокс.

Также, добавила Кокс, трудно изменить свое происхождение и заработок. «Живя в крошечной деревне и заботясь о стареющих родителях, вы и так можете мало на что рассчитывать в плане свиданий, плюс вам некогда на них ходить. А если с трудом оплачивать квартиру и еду, отношения становятся еще более стрессовыми», — пишет сексолог.

Наконец, продолжила она, мешать может несоответствие человека стереотипам, несмотря на то что общество становится все более инклюзивным и принимающим.

Наше понимание привлекательности не сильно изменилось. Если вы выглядите странновато на вкус большинства, слишком высоки, низкорослы, худее или толще идеала, партнера может быть найти труднее. Болезни и инвалидность — еще один фактор, усложняющий этот процесс Трейси Кокс сексолог

Ранее Кокс назвала стадии исчезновения сексуальных отношений из семейной жизни. По ее словам, на первой стадии секс перестает вызывать энтузиазм, а его частота снижается.