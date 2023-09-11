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08:33, 11 сентября 2023Забота о себе

Фитнес-эксперт назвала три асаны из йоги для улучшения сексуальной жизни

Фото: Jared Rice / Unsplash

Фитнес-эксперт Камилла Левин перечислила три асаны из йоги, способные усилить ощущения во время секса. Об этом сообщает издание Daily Star.

Левин объяснила, что йога в сочетании с дыхательными практиками оказывает огромное влияние на качество интимной близости, так как помогает укрепить мышцы тазового дна и, как следствие, усилить оргазмы и предотвратить недержание мочи.

Одной из асан для улучшения сексуальной жизни специалистка назвала позу кобры (бхуджангасана). Помимо оздоровления органов малого таза она помогает раскрыть грудную клетку, улучшает осанку и вытягивает позвоночник. Вторая полезная для интимного здоровья асана, по мнению Левин, — это поза моста (сету бандхасана). Она стимулирует работу органов брюшной полости, легких и щитовидной железы, улучшает здоровье спины и усиливает кровоснабжение мышц тазового дна.

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Также для улучшения качества секса фитнес-эксперт рекомендовала регулярно принимать позу плуга (халасана). Эта поза, как и все перевернутые асаны, укрепляет нервную систему и мышцы тазового дна, насыщает головной мозг кислородом, способствует нормализации деятельности гормональной системы.

Левин призвала практиковать эти асаны наряду с другими видами физической активности.

Ранее трехкратная участница Олимпийских игр за команду Великобритании по шорт-треку и фитнес-тренер Сара Линдсей оценила пользу занятия сексом для фигуры. Она заявила, что интимная близость не заменит занятия спортом и не способна существенно воздействовать на мышцы.

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    Наталья Обрядина
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