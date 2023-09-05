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05:00, 5 сентября 2023Забота о себе

Фитнес-тренер оценила возможность заменить спорт на занятия сексом

Фитнес-тренер Линдсей: секс не заменит полноценные занятия спортом

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Трехкратная участница Олимпийских игр за команду Великобритании по шорт-треку и фитнес-тренер Сара Линдсей оценила пользу занятия сексом для фигуры и рассказала, может ли подобная активность заменить полноценные тренировки в спортзале. Мнение спортсменки приводит The Guardian.

Линдсей утверждает, что любая физическая активность может стать альтернативой кардиотренировке. По ее мнению, танцы, ходьба, езда на велосипеде и занятие сексом — это возможность увеличить частоту сердечных сокращений. «Исследования показывают, что "активный, энергичный" секс сжигает 2,8 Met (метаболический эквивалент задачи), это означает, что вы сжигаете в 2,8 раза больше энергии, чем просто лежа на диване», — сказала спортсменка.

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При этом Линдсей подчеркнула, что секс не заменит занятия спортом и не способен существенно воздействовать на мышцы. Она привела пример, что 10-минутная пробежка требует в 3,5 раза больше энергии, чем половой контакт. «Секс — это лучше, чем ничего, но вам придется провести очень много времени в постели, чтобы добиться такого же эффекта, как от упражнений», — считает Линдсей.

Ранее акушер-гинеколог Ольга Луценко перечислили плюсы секса для здоровья. По ее мнению, сексуальная активность способствует повышению стрессоустойчивости, улучшению памяти и существенно снижает риск многих заболеваний.

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    Екатерина Улитина
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