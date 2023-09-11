Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:27, 11 сентября 2023Россия

В Госдуме назвали ущербным заявление украинских военных насчет Крымского моста

Депутат Госдумы Шеремет назвал ущербным желание Украины уничтожить Крымский мост

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал ущербным заявление украинских военных о том, что Крымский мост скоро перестанет функционировать. Об этом политик сказал в беседе с РИА Новости.

Как пишет агентство, ранее спикер оперативного командования украинских войск «Юг» Наталья Гуменюк заявила журналистам, что у Крымского моста «осталось очень мало времени».

По словам Шеремета, подобные слова говорят о «террористической сущности и ущербности сознания» Киева, которому, вместо созидания, «лишь бы что-то разрушить и уничтожить». «Эти негодяи могут воевать только с гражданской инфраструктурой. У них, видимо, какая-то фобия, ненависть или зависть, как недостижимая мечта, уничтожить наш Крымский мост, но он строился на века и простоит столько же», — заявил депутат.

Он выразил мнение, что мало времени осталось у нынешнего руководства Украины и предложил властям страны переживать за мосты на их территории. «Как бы не пришлось с одного берега плавать на другой на резиновых лодках. Когда у нас лопнет терпение, сами останутся без мостов», — сказал он.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха» Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха»Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
16 июля 2023
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами, они поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове. Шеремет в ответ подчеркнул, что Запад ответит за агрессию в отношении республики наравне с Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили перспективы Путина на президентских выборах в 2024 году

    В подмосковной школе у ученицы в руках загорелся смартфон

    Глава ВТБ призвал Центробанк «дать по рукам» спекулянтам

    В Кремле ответили на вопрос о врагах России

    Российским аграриям перестало хватать места для хранения картофеля

    В ЦБ захотели обсудить предложение о лимите на вывод рублей за рубеж

    Лукашенко похвалил Эрдогана

    Фото 45-летней Николь Шерзингер в купальнике высмеяли в сети

    В Кремле заявили о продолжении СВО для прекращения ударов по России

    В Госдуме назвали ущербным заявление украинских военных насчет Крымского моста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости