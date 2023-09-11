В Госдуме назвали ущербным заявление украинских военных насчет Крымского моста

Депутат Госдумы Шеремет назвал ущербным желание Украины уничтожить Крымский мост

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал ущербным заявление украинских военных о том, что Крымский мост скоро перестанет функционировать. Об этом политик сказал в беседе с РИА Новости.

Как пишет агентство, ранее спикер оперативного командования украинских войск «Юг» Наталья Гуменюк заявила журналистам, что у Крымского моста «осталось очень мало времени».

По словам Шеремета, подобные слова говорят о «террористической сущности и ущербности сознания» Киева, которому, вместо созидания, «лишь бы что-то разрушить и уничтожить». «Эти негодяи могут воевать только с гражданской инфраструктурой. У них, видимо, какая-то фобия, ненависть или зависть, как недостижимая мечта, уничтожить наш Крымский мост, но он строился на века и простоит столько же», — заявил депутат.

Он выразил мнение, что мало времени осталось у нынешнего руководства Украины и предложил властям страны переживать за мосты на их территории. «Как бы не пришлось с одного берега плавать на другой на резиновых лодках. Когда у нас лопнет терпение, сами останутся без мостов», — сказал он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами, они поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове. Шеремет в ответ подчеркнул, что Запад ответит за агрессию в отношении республики наравне с Украиной.