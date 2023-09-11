Глава СК одобрил возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи из-за взятки

Бастрыкин попросил возбудить уголовное дело против экс-судьи из Новосибирска

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) и попросил возбудить уголовное дело в отношении бывшей мировой судьи Венгеровского района Новосибирской области Марины Сальниковой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в коллегии.

Экс-судью подозревают в получении взятки в крупном размере. ВККС рассмотрит обращение Бастрыкина 18 сентября. Если его одобрят, то Сальниковой грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, адвокат Алексея Сурина, который обвиняется в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере, согласился передать деньги Сальниковой от своего клиента — омского стоматолога Сергея Федурина. Впервые фамилия судьи в рамках этого дела прозвучала 31 августа.

Ранее начальник исправительной колонии №5 в Мордовии, где отбывают срок бывшие сотрудники правоохранительных органов, экс-судьи и экс-прокуроры, подполковник Валерий Трофимов рассказал о работе осужденных. По его словам, они заняты пошивом костюмов и изготовлением школьных парт.