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20:05, 11 сентября 2023Силовые структуры

Глава СК одобрил возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи из-за взятки

Бастрыкин попросил возбудить уголовное дело против экс-судьи из Новосибирска

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) и попросил возбудить уголовное дело в отношении бывшей мировой судьи Венгеровского района Новосибирской области Марины Сальниковой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в коллегии.

Экс-судью подозревают в получении взятки в крупном размере. ВККС рассмотрит обращение Бастрыкина 18 сентября. Если его одобрят, то Сальниковой грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, адвокат Алексея Сурина, который обвиняется в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере, согласился передать деньги Сальниковой от своего клиента — омского стоматолога Сергея Федурина. Впервые фамилия судьи в рамках этого дела прозвучала 31 августа.

Ранее начальник исправительной колонии №5 в Мордовии, где отбывают срок бывшие сотрудники правоохранительных органов, экс-судьи и экс-прокуроры, подполковник Валерий Трофимов рассказал о работе осужденных. По его словам, они заняты пошивом костюмов и изготовлением школьных парт.

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