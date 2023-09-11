В Госдуме назвали возможный срок окончания СВО

Вице-спикер ГД Толстой предположил, что СВО продлится еще два-три года

Специальная военная операция может продлиться еще два-три года. Этот срок в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» назвал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Парламентарий заявил, что России противостоит серьезный враг, которого нельзя недооценивать, и поэтому конфликт может затянуться.

«Мне кажется, еще года два-три, потому что это не быстро. Это серьезное сопротивление. Враг серьезный. И нельзя недооценивать то, что все-таки сегодня фактически все страны поставляют им (Украине) оружие», — заявил он.

Петр Толстой с сожалением признал, что продолжение СВО — «это время, это очень дорогая цена».

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле заявляли, что спецоперация идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, никто с самого начала не рассчитывал, что она займет пару дней.