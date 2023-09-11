Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:18, 11 сентября 2023Мир

В Швеции рассказали о последствиях поддержки Украины

Журналист Стенлунд: Швеция оказалась в худшей ситуации из-за поддержки Киева

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки Украины. На это в интервью swebbTV указал политический обозреватель Магнус Стенлунд.

Он отметил, что Стокгольм, в отличие от многих других сторонников Киева, передает Вооруженным силам Украины (ВСУ) свое самое современное оружие. Остальные же просто расчищают свои склады от устаревшей техники, включая истребители F-16. «А самолеты Gripen — лучшее, что у нас есть», — заявил журналист.

При этом, посетовал Стенлунд, власти Швеции не дают гражданам возможности решать судьбу членства страны в НАТО и не придерживаются в этом вопросе какой-либо стратегии. При этом Швеция ведет себя так, будто бы уже стала частью альянса, резюмировал он.

В августе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объяснил нежелание поставлять истребители Gripen Украине нехваткой техники. Он напомнил, что Швеция до сих пор не вступила в НАТО, поэтому перед страной в приоритете стоят вопросы обеспечения собственной безопасности и у нее нет возможности обеспечить передачу истребителей Киеву. «Швеция — географически большая страна, мы должны защищаться (...) Это баланс между тем, что мы можем выделить для них, и тем, что мы должны иметь сами», — заявил Кристерссон.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности уничтожения катеров с десантом ВСУ в Черном море

    В США прокомментировали позицию стран G20 по Украине

    Член российской делегации рассказал о подготовке к Генассамблее ООН

    Задача из детской книги поставила в тупик взрослых

    На Западе поделились неожиданным мнением о России

    Воробьев победил на выборах главы Московской области

    Пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ показали на видео

    Российские военные сорвали наступление ВСУ на южнодонецком направлении

    В Швеции рассказали о последствиях поддержки Украины

    Гастроэнтеролог назвал способ справиться с чувством тяжести после переедания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости