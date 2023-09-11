В Швеции рассказали о последствиях поддержки Украины

Журналист Стенлунд: Швеция оказалась в худшей ситуации из-за поддержки Киева

Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки Украины. На это в интервью swebbTV указал политический обозреватель Магнус Стенлунд.

Он отметил, что Стокгольм, в отличие от многих других сторонников Киева, передает Вооруженным силам Украины (ВСУ) свое самое современное оружие. Остальные же просто расчищают свои склады от устаревшей техники, включая истребители F-16. «А самолеты Gripen — лучшее, что у нас есть», — заявил журналист.

При этом, посетовал Стенлунд, власти Швеции не дают гражданам возможности решать судьбу членства страны в НАТО и не придерживаются в этом вопросе какой-либо стратегии. При этом Швеция ведет себя так, будто бы уже стала частью альянса, резюмировал он.

В августе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объяснил нежелание поставлять истребители Gripen Украине нехваткой техники. Он напомнил, что Швеция до сих пор не вступила в НАТО, поэтому перед страной в приоритете стоят вопросы обеспечения собственной безопасности и у нее нет возможности обеспечить передачу истребителей Киеву. «Швеция — географически большая страна, мы должны защищаться (...) Это баланс между тем, что мы можем выделить для них, и тем, что мы должны иметь сами», — заявил Кристерссон.