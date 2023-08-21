Швеция объяснила нежелание поставлять истребители Gripen Украине

Премьер Швеции Кристерссон: у страны нет истребителей Gripen для передачи ВСУ

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью телеканалу TV4 объяснил нежелание поставлять истребители Gripen Украине нехваткой техники.

Кристерссон напомнил, что Швеция до сих пор не вступила в НАТО, поэтому перед страной в приоритете стоят вопросы обеспечения собственной безопасности и у нее нет возможности обеспечить передачу истребителей Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Швеция — географически большая страна, мы должны защищаться (...) Это баланс между тем, что мы можем выделить для них, и тем, что мы должны иметь сами», — заявил Кристерссон.

При этом он подчеркнул, что страна «является частью так называемой коалиции F-16, где [Швеция] сотрудничает с 14 странами, чтобы обеспечить летный потенциал Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах по производству шведских боевых машин пехоты CV-90. По его словам, бойцы ВСУ уже используют их в зоне боевых действий.