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14:37, 21 августа 2023Мир

Швеция объяснила нежелание поставлять истребители Gripen Украине

Премьер Швеции Кристерссон: у страны нет истребителей Gripen для передачи ВСУ

Фото: Eraldo Peres / AP

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью телеканалу TV4 объяснил нежелание поставлять истребители Gripen Украине нехваткой техники.

Кристерссон напомнил, что Швеция до сих пор не вступила в НАТО, поэтому перед страной в приоритете стоят вопросы обеспечения собственной безопасности и у нее нет возможности обеспечить передачу истребителей Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Швеция — географически большая страна, мы должны защищаться (...) Это баланс между тем, что мы можем выделить для них, и тем, что мы должны иметь сами», — заявил Кристерссон.

При этом он подчеркнул, что страна «является частью так называемой коалиции F-16, где [Швеция] сотрудничает с 14 странами, чтобы обеспечить летный потенциал Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах по производству шведских боевых машин пехоты CV-90. По его словам, бойцы ВСУ уже используют их в зоне боевых действий.

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    Максим Габриелян
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