69-я параллель
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14:03, 11 сентября 202369-я параллель

Путин принял участие в церемонии имянаречения арктических танкеров

Путин принял участие в церемонии имянаречения арктических танкеров в Приморье

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии имянаречения двух арктических танкеров на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморье. Видео с церемонии в городе Большой Камень публикует Telegram-канал «Кремль.Новости».

«Сегодня у нас значимое событие для российского судостроения, для транспортной отрасли страны. Свои имена будут присвоены двум новым судам гражданского флота», — сообщил президент.

Один из танкеров получил имя «Валентин Пикуль» — в честь известного российского писателя, автора художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Это уникальный и единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6, уточняет ТАСС.

Второй танкер назвали в честь Алексея Косыгина — дважды Героя Социалистического Труда, советского политического и государственного деятеля, который внес большой вклад в развитие Дальнего Востока.

Путин отметил, что новые танкеры — это мощные и оснащенные по последнему слову техники морские суда, которые являются одними из лучших в мире.

Ранее сообщалось, что на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге планируют заложить пятый и шестой атомные ледоколы. К строительству приступят в 2024 и 2025 годах.

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    Варвара Родикова
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