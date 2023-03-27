В «Росатоме» рассказали о планах развития российского флота ледоколов

«Росатом» запланировал заложить пятый и шестой атомные ледоколы в 2024-2025 годах

Два российских атомных ледокола проекта 22220 планируется заложить на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщил заместитель директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

Он уточнил, что старт строительству пятого ледокола будет дан в мае 2024 года. Шестой корабль заложат в октябре 2025 года.

Чиновник добавил, что на постройку ледоколов, которые будут работать в акватории Северного морского пути, заложены 58,9 миллиарда рублей.

22 ноября на Балтийском заводе спустили на воду ледокол «Якутия» — четвертый корабль проекта 22220. Помимо него, по Северному морскому пути уже ходят суда «Арктика», «Сибирь», «Урал».

Ранее стало известно, что Минобороны России планирует продолжить строительство ледоколов проектов 21180 и 21180М для Военно-морского флота (ВМФ) России. Как рассказал глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев, решение о строительстве третьего корабля уже принято, его передача ВМФ России запланирована на 2027 год. В составе Северного флота с 2017 года находится ледокол проекта 21180 «Илья Муромец», а головной ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» проходит испытания. Третий ледокол этого типа также будут строить по модернизированному проекту 21180М.