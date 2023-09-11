Российскую учительницу спецшколы с 20-летним стажем уволили за подработку

Под Новгородом педагога спецшколы с 20-летним стажем уволили за подработку

Учительницу из спецшколы Большемурашкинского района Нижегородской области с 20-летним стажем уволили за подработку. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, уволенная из образовательного учреждения учительница преподает глухонемым детям более 20 лет. Когда у нее появилась возможность подработать, она отпросилась у директора на первую половину одного из учебных дней — в это время у нее не было уроков.

Впоследствии россиянке объявили выговор и уволили. Когда женщина обратилась в суд, он постановил, что за один прогул уволить специалиста нельзя. В связи с этим руководство школы обязали восстановить уволенного сотрудника и выплатить ему компенсацию в размере почти 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Бывшая сотрудница образовательного учреждения решила не возвращаться в спецшколу.

Ранее в Красноярске заведующую детским садом уволили из-за эротической фотосессии. До этого в сети появились снимки, на одном из которых покрытая татуировками заведующая позирует обнаженной с грудью, замазанной веществом белого цвета.