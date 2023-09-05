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10:25, 5 сентября 2023Россия

Заведующую российским детсадом уволили из-за откровенных фото в сети

В Красноярске заведующую детсадом уволили из-за эротической фотосессии

Фото: Yura Fresh / Unsplash

В Красноярске заведующую детским садом уволили из-за эротической фотосессии. Об этом сообщил РИА Новости источник в горадминистрации.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал снимки, на одном из которых покрытая татуировками заведующая позирует обнаженной с грудью, замазанной веществом белого цвета.

Увольнение заведующей связано именно с ситуацией вокруг ее фото, подчеркнул собеседник агентства. Проверить деятельность россиянки пообещали также в городской прокуратуре.

После публикации снимков родители воспитанников детсада попросили уволить заведующую. Помимо размещения откровенных фотографий, ее обвинили в хамском отношении к родителям и сотрудникам, а также в урезании зарплат.

Ранее в Екатеринбурге завуча лицея уволили после «ЛГБТ-танца» учеников. По словам мэра города Алексея Орлова, ни он, ни губернатор Евгений Куйвашев «такие штучки» не оценили.

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    Алан Босиков
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