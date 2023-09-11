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13:44, 11 сентября 2023Путешествия

В Еврокомиссии разъяснили правила ввоза личных вещей в ЕС из России

Еврокомиссия объяснила конфискацию личных вещей россиян при въезде в ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

В Еврокомиссии (ЕК) разъяснили правила ввоза личных вещей в Евросоюз (ЕС) из России, отметив, что решение о конфискации принимают сами государства. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЕК добавили, что их рекомендации не носят обязательный характер. Более того, европейские страны могут и вовсе не конфисковывать личные вещи российских туристов, въезжающих в ЕС. К ним относится, к примеру, одежда.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении россиян, согласно которому въезд с личными смартфонами, автомобилями и косметикой может расцениваться как запрещенный импорт.

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    Зарина Дзагоева
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