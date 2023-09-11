Украинского военного осудили на 25 лет за убийство двоих жителей Мариуполя

В ДНР суд приговорил к 25 годам колонии украинского военного за убийство

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил 40-летнего украинского военного Олега Безволева к 25 годам колонии строгого режима за убийство двоих жителей Мариуполя. Об этом в понедельник, 11 сентября, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Военнослужащего мотопехотной бригады вооруженных сил Украины признали виновным в пунктах «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По данным следствия, 7 апреля 2022 года Безволев и другие военные были на боевой позиции «Румын», на втором этаже административного здания в Мариуполе. Подсудимый вместе с руководителем личного состава Юрием Кротюком расстрелял гражданских мужчину и женщину, проходивших мимо боевой позиции. В отношении Кротюка уголовное дело находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Тарана, расстрелявшего приближавшихся к его позиции людей.