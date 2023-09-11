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09:02, 12 сентября 2023Среда обитания

Названы города с самым подорожавшим жильем

«Авито Недвижимость»: сильнее всего «вторичка» подорожала в Челябинске
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За год вторичные квартиры наиболее значительно выросли в цене в Челябинске, Кирове и Волгограде. Города с сильнее всего подорожавшей «вторичкой» назвали эксперты «Авито Недвижимости», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

В целом в августе 2023 года готовое жилье, выставленное на продажу на платформе, оказалось на 13 процентов дороже, чем в августе 2022-го. В Челябинске такие объекты подорожали на 40 процентов, в Кирове — на 30 процентов. Тройку лидеров по росту цен замкнул Волгоград с приростом в 23 процента.

Удорожание объектов на вторичном рынке было зафиксировано в 30 из 33 городов. При этом готовое жилье подешевело только в двух городах — Калининграде и Севастополе, на четыре и один процент соотвественно. В тройку также вошел Санкт-Петербург, цены в котором остались на прежнем уровне.

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По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости платформы Сергея Хахулина, цены растут на фоне повышенного покупательского интереса. «Продавцы назначают более высокую стоимость, реагируя на активизацию спроса и уменьшение числа действительно качественных лотов, которые вышли на рынок в 2022 году. Также сегодня владельцы недвижимости в большей степени, чем год назад, могут позволить себе подождать клиента, готового заплатить требуемую цену, поэтому реже соглашаются на дисконт», — пояснил он.

Отмечается, что за год количество предложений вторичного жилья сократилось на шесть процентов. Это произошло в том числе потому, что спрос за тот же период увеличился на 12 процентов.

Ранее сообщалось, что в России подорожало съемное жилье. Аренда однокомнатной квартиры в 18 крупнейших городах в августе в среднем составила 23 720 рублей — на 4,7 процента больше, чем месяц назад.

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    Александра Качан
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