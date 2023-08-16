В России подорожала аренда квартир

«Известия»: в преддверии осени снять квартиру в России стало дороже

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в 18 крупнейших городах России (16 миллионников, Московская и Ленинградская область) в августе в среднем составила 23 720 рублей. За месяц показатель вырос на 4,7 процента, а средняя стоимость двухкомнатной квартиры — 23 240 (плюс 7,3 процента за месяц), пишут «Известия» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики».

Эксперты такой рост связывают в первую очередь с сезонностью. Возвращаются ранее уехавшие за границу россияне. К примеру, осенью 2022 года сегмент спрос на арендное жилье рухнул на 15 процентов. На рынке образовался избыток свободного сдаваемого жилья. Сейчас этот фактор исчерпан.

Кроме того, в большие города прибывают многочисленные трудовые мигранты как из регионов России, так и из других стран. Они начинают активно искать жилье.

При этом арендного жилья не хватает, в России сформировался его дефицит. По подсчетам экспертов, за последний год предложение такого вида жилья в крупных городах страны (с населением от 500 тысяч человек) сократилось до 53 процентов. А за последний месяц этот показатель опустился до 15 процентов.

В 2023 году Челябинск оказался лидером среди городов, где больше всего подорожало жилье. Локации с наиболее заметным ростом цен на первичную недвижимость назвали эксперты.

Второе место досталось Новосибирску, где «квадрат» подорожал на 7,23 процента, до 107,1 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнула Москва с ростом на 6,87 процента, до 263 тысяч рублей. Четвертое и пятое место заняли Казань (плюс 1,8 процента, до 141,5 тысячи рублей) и Омск (плюс 4,95 процента, до 109,1 тысячи) соответственно.