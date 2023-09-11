Бывший ведущий Первого канала рассказал о выгорании на работе

Депутат Толстой заявил, что столкнулся с выгоранием из-за шоу «Время покажет»

Бывший ведущий Первого канала, депутат Госдумы Петр Толстой признался, что столкнулся с профессиональным выгоранием во время работы в политическом ток-шоу «Время покажет». Об этом он рассказал в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на YouTube.

Толстой рассказал, что у него уходило много сил на съемки в шоу «Время покажет». «Ты как наизнанку выворачиваешься. Когда ты выворачиваешься наизнанку, происходит через год-два-три какое-то профессиональное выгорание», — заявил он и уточнил, что после этого решил покинуть проект.

Экс-ведущий Первого канала добавил, что люди до сих помнят его по участию в передаче, за что он им благодарен. «Я отдал [шоу "Время покажет"], что мог, а сейчас пытаюсь сделать что-то в другой сфере, которая пусть имеет отношение к жизни людей, но, может быть, не такое прямое, как телевизор, который в каждой комнате», — заключил он.

Ранее Толстой извинился за то, что его дочь проходила стажировку в США. Он заявил, что считает это решение «ужасным прегрешением». Также он попросил прощения за свое второе высшее образование, полученное во Франции.

Программа «Время покажет» появилась в эфире Первого канала в сентябре 2014 года. Толстой работал в паре с телеведущей Екатериной Стриженовой до 2016 года. В этом же году он был избран депутатом Госдумы.