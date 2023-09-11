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16:08, 11 сентября 2023Среда обитания

Дачников научили ограждаться от соседей

Чаплин: между дачными участками можно установить забор высотой до 1,8 метра

Фото: Misha Yurov / Unsplash

Между дачными участками можно установить забор высотой до 1,8 метра. Правильно ограждать собственность от соседей россиян научил депутат Госдумы Никита Чаплин, передает Life.

Данное правило распространяется на территории, которые находятся в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ). Согласно нормам, по периметру таких участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2-1,8 метра. «По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков, согласованному с правлением товарищества, возможно обустройство ограждений других типов или отсутствие ограждения», — отметил Чаплин.

Депутат добавил, что вид разрешенного использования земельного участка соседей можно уточнить на кадастровой карте на сайте Росреестра. Однако ссылки на свод правил и устав товарищества будет недостаточно. По словам Чаплина, в некоторых случаях споры из-за забора можно решить только через суд. При этом истцу придется доказывать нарушение с помощью экспертизы, выявляющей нарушения инсоляции участка.

Ранее дачникам рассказали, как подготовить теплицы к новому сезону. В первую очередь необходимо убрать все растительные остатки и восстановить почву.

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    Александра Качан
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