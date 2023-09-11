Дачников научили ограждаться от соседей

Чаплин: между дачными участками можно установить забор высотой до 1,8 метра

Между дачными участками можно установить забор высотой до 1,8 метра. Правильно ограждать собственность от соседей россиян научил депутат Госдумы Никита Чаплин, передает Life.

Данное правило распространяется на территории, которые находятся в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ). Согласно нормам, по периметру таких участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2-1,8 метра. «По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков, согласованному с правлением товарищества, возможно обустройство ограждений других типов или отсутствие ограждения», — отметил Чаплин.

Депутат добавил, что вид разрешенного использования земельного участка соседей можно уточнить на кадастровой карте на сайте Росреестра. Однако ссылки на свод правил и устав товарищества будет недостаточно. По словам Чаплина, в некоторых случаях споры из-за забора можно решить только через суд. При этом истцу придется доказывать нарушение с помощью экспертизы, выявляющей нарушения инсоляции участка.

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