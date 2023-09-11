Дачников научили готовить теплицы к новому сезону

«Вечерняя Москва»: перед новым сезоном из теплицы нужно убрать все остатки

После сбора урожая из теплицы нужно убрать все растительные остатки. Правильно готовиться к новому сезону посадок дачников научила биохимик Екатерина Попова, передает «Вечерняя Москва».

Если растения не болели фитофторозом или кладоспориозом, обработка почвы химическими фунгицидами не обязательна. В обратном случае данный этап не стоит откладывать, так как срок ожидания у таких препаратов составляет два месяца. «Значит, вы не сможете есть редиску или раннюю зелень из теплицы по истечении этого срока», — пояснила Попова.

К следующему шагу можно приступать через пять-семь дней. Он направлен на восстановление питательных веществ, «съеденных» растениями в прошлом сезоне. Для органической подкормки подойдут перепревший навоз или компост, а также свежескошенная трава. Одновременно с этим можно рассыпать небольшое количество минеральных удобрений, таких как двойной суперфосфат и калимагнезия из расчета 30 граммов каждого на один квадратный метр грунта. Затем можно приступить к перекопке.

Далее нужно пролить почву биологическими фунгицидами. Эксперт советует выбирать препараты на основе триходермы. «Ценным качеством этого гриба-антагониста является свойство вырабатывать несколько видов антибиотиков, которые разрушают фитопатогенные грибы», — рассказала Попова.

После можно почистить теплицу. Подойдет любое моющее средство, в том числе хозяйственно мыло или средство для мытья посуды. Последний этап — протравливание помещения дымовой шашкой. Биохимик не рекомендует брать табачную или серную шашки. По ее словам, лучше всего подойдет комбинированная инсектицидная дымовая шашка.

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